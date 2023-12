Udinese - Sassuolo 2 - 2, le pagelle | Errore di Ferrari, Berardi cecchino

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Udinese-Sassuolo 2-2:

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri 5.5; Kristensen 6, Pérez 5.5, Kabasele 5.5; Festy 6, Lovric 6, Walace 6 (90’ Zarraga s.v.), Payero 4, Kamara 5.5 (71' Ehizibue 5); Pereyra 7; Lucca 7 (91’ Success s.v.).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Pedersen 6 (71' Mulattieri 7), Erlic 5, Ferrari 5, Toljan 5.5; Henrique 5.5, Boloca 5.5 (56' Volpato 6.5); Berardi 7, Thorstvedt 5, Laurientè 5.5 (89’ Ceide s.v.); Pinamonti 6.

PEGGIORI TODAY

FERRARI 5 - Bruttissimo errore sul primo gol dell’Udinese. Prova a tenere fermo Lucca che rinuncia anche a saltare mettendo comunque il pallone in rete. Troppe le indecisioni.

MIGLIORI TODAY

BERARDI 7 - Non ne sbaglia uno! Fa due su due. Parliamo di rigori segnati senza esitazione. Una garanzia, anche se la prestazione in sé non è tra le sue migliori.