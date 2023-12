Udinese - Sassuolo 2 - 2 | Due rigori per cacciare la paura

Pareggio in rimonta per i neroverdi che sembrano essere in grave difficoltà nel primo tempo, poi approfittano dell’uomo in più per oltre mezzora per conquistare due rigore e portare a casa un punto importante.

IL MATCH - Partita che parte con ritmi bassi al Bluenergy Stadium e stenta a decollare. La prima tiepida occasione arriva al 22’ con Pinamonti che calcia di destro dal limite, ma il tiro è debole e facile presa per Silvestri. Intorno alla mezzora ci prova anche Laurientè che questa volta impegna veramente il portiere di casa. Dopo alcune occasioni neroverdi arriva il vantaggio dei padroni di casa con Lucca che in mezzo all’area viene servito per le vie aeree da Pereyra e di testa insacca senza nemmeno saltare, beffando la marcatura stretta ma inefficace di Ferrari al 36’. Nella ripresa ancora un errore difensivo dei neroverdi, questa volta di Erlic, apre la strada al raddoppio dei friulani con Pereyra che fa un boccone solo del centrale di Dionisi e batte poi Consigli. Episodio cruciale poi al 57’ quando Manganiello rifila il secondo giallo a Payero che viene quindi espulso lasciando i suoi in dieci per una mezzora abbondante. Prova allora a spingere il Sassuolo che va al tiro con Ferrari e Volpato senza successo, poi conquista un calcio di rigore al 74’ quando Ebosele rifila un calcio sul ginocchio a Pinamonti in piena area. Il VAR poi conferma il penalty e sul dischetto va Berardi che non sbaglia. Traversa incredibile di Mulattieri all’82’, poi palo di Ferrari e sulla ribattuta Silvestri para su Mulattieri all’86’. Il pressing neroverde porta buoni frutti perché all’87’ arriva un altro calcio di rigore per la spinta di Kabasele su Mulattieri in area. E’ ancora Berardi ad andare sul dischetto e a battere Silvestri con un missile per il pareggio. Finale concitato, con occasioni da una parte e dall’altra ma troppo confusionarie per recare veramente pericolo e termina 2-2.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kristensen, Pérez, Kabasele; Ebosele (77’ Masina) , Lovric, Walace (90’ Zarraga), Payero, Kamara (71' Ehizibue); Pereyra; Lucca (91’ Success). A disp.: Okoye, Padelli, Quina, Tikvic, Camara, Samardzic, Thauvin, Pafundi. All.: Gabriele Cioffi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen (71' Mulattieri), Erlic, Ferrari, Toljan; Henrique, Boloca (56' Volpato); Berardi, Thorstvedt, Laurientè (89’ Ceide); Pinamonti. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Bajrami, Castillejo, Falasca, Loeffen, Lipani. All.: Alessio Dionisi

ARBITRO: sig. Manganiello di Pinerolo

RETI: 36' Lucca, 55' Pereyra, 74’ (rig.), 88' (rig.) Berardi

NOTE: ammoniti Pedersen, Ebosele, Masina, Pereyra. Espulso Payero.