Terre di Castelli - Cittadella Vis Modena 0 - 0 | Un punto a testa nel big match di giornata

Al “Venturelli” di Castelvetro si è chiuso il 2023 e anche il girone di andata del Girone A di Eccellenza con il big match tra Terre di Castelli e Cittadella Vis Modena. Il match è terminato col pareggio a reti inviolate, così la distanza tra le due squadra è rimasta invariata, ma il Terre è salito al secondo posto insieme a Virtus Castelfranco e Correggese, tutte e tre punti dai biancoblù.

Primi quindici minuti di studio tra le due squadre. La partita è stata interrotta per alcuni minuti a causa di un grave infortunio a Simone Gozzi. Brividi per il Cittadella quando Scarlata salta Serra, va sul fondo, prova il tiro, ma la palla esce. Emanuel Esposito scende sulla sinistra, palla in mezzo, il fratello Luca la calcia di poco fuori dalla porta difesa da Narduzzo.

Super occasione per il Citta quando Arati calcia, sul pallone si avventa Falanelli che da posizione super interessante calcia altissimo. Dopo cinque minuti di recupero termina il primo tempo tra Terre di Castelli e Cittadella Vis Modena ancora ferme sullo 0-0.

Nella ripresa Falanelli innesca Guidone che prova a calciare a botta sicura, il difensore devia la sfera in corner. Punizione da zona molto interessante per la squadra ospite, Malivojevic calcia basso, la conclusione finisce poco a lato. Malivojevic manda in porta Caesar Tesa con un bellissimo assist, Auregli para bene. Scarlata, uno dei tanti ex di turno, prova a calciare dalla distanza ma Narduzzo si accartoccia e fa sua la sfera.

Boilini ci prova dalla distanza, palla clamorosamente sul palo, sulla ribattuta si avventa Martinez che insacca ma il guardalinee alza la bandierina, fuorigioco. Boilini innescato sulla destra, la mette in mezzo ma la retroguardia di casa allontana bene. Finisce, quindi, la partita sullo 0-0.