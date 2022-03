Virtus Castelfranco - Vignolese 1 - 2 | Vittoria in rimonta per i rossoverdi

Scivola al quinto posto in classifica la Virtus Castelfranco dopo la sconfitta casalinga nel derby contro la Vignolese. I rossoverdi grazie a questi tre punti si sono portati a tredici lunghezze dalla zona play out e possono cominciare a festeggiare la salvezza, anche se non ancora matematica. Parte bene la compagine biancogialla che passa in vantaggio all’11’ con Montovani che di testa mette in rete un bel assist di Bertetti.

La partita sembra in mano ai padroni di casa che controllano, ma nella ripresa arriva dopo 13’ di gioco la doccia fredda quando Vaccari direttamente da punizione mette la palla in rete alle spalle di Gibertini per il momentaneo pareggio. La rimonta si completa poi al 63’ con Bahi che regala i tre punti preziosissimi ai suoi, mentre la Virtus deve appellarsi ad un miracolo ora per riuscire a raggiungere le posizioni che contano.