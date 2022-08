Calciomercato, Cittadella: due nuovi colpi per la prima squadra

Nuovi acquisti per la Cittadella che ha ufficializzato gli ingressi in rosa di Simone Bellentani e Gennaro Cinquegrano, giocatori che faranno parte della rosa della prima squadra per la stagione sportiva 2022 - 2023. Bellentani, attaccante classe 2004, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile nel Sassuolo e lo scorso anno ha giocato nella primavera del Modena. Cinquegrano, ala classe 2004, ha militato nel settore giovanile del Sassuolo prima di disputare la scorsa stagione tra le fila del Castelvetro in Eccellenza.