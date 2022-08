Calciomercato, Modena: Ciofani e MInesso a titolo definitivo alla Triestina

E’ arrivata l’ufficialità di due colpi in uscita per il Modena che ha ceduto a titolo definitivo Minesso e Ciofani, due pilastri della squadra dello scorso anno che non rientrano più nel progetto legato alla Serie B. Sulla fascia destra infatti nelle prime partite è stato preferito Oukhadda e in attacco Bonfanti ha dato più garanzie a mister Tesser. I due ormai ex canarini sono approdati insieme alla Triestina che milita in Serie C, categoria dove possono fare la differenza.