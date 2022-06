Eccellenza, Castelvetro: raggiunto l'accordo per il rinnovo di Giordano

Raggiunto un altro rinnovo importante in casa Castelvetro dove Salvatore Giordano ha trovato l’accordo con la società per un altro anno insieme. Il centrocampista classe 2000 è stato uno dei perni della passata stagione in campo e un uomo importante per lo spogliatoio. “Sono entusiasta di continuare questo percorso e di ritrovare molti miei compagni - afferma Giordano - Sono orgoglioso di sposare il progetto del Castelvetro nonostante il cambio mister. Mi sono promesso di pensare da professionista e aiutare i giovani dando l’esempio e i giusti consigli per crescere e fare bene. Riguardo al mister Domizzi, essendo io napoletano e ricordandolo con la maglia della squadra della mia città, sono molto contento del suo arrivo e curioso di come ci farà lavorare. Non vedo l’ora di iniziare il ritiro!“