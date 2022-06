Eccellenza, La Pieve Nonantola: il punto sul mercato

Tra conferme e nuovi arrivi prende forma la prima squadra de La Pieve Nonantola che l’anno prossimo disputerà il campionato di Eccellenza dopo aver stradominato il proprio girone di Promozione lo scorso anno. In porta è stato riconfermato Cristian Ortensi per la quarta stagione consecutiva, inoltre saliranno in prima squadra tre ragazzi del settore giovanile, ovvero i 2003 Gheduzzi e Tarallo, oltre al 2002 Erihioui.

Sono poi partiti anche gli acquisti a cominciare da Antonio Barbati, difensore classe ’98 ex SanMichelese e Fiorano. Dal San Felice, con un passato tra Parma e Sassuolo, è stato preso anche Alessio Acquafresca, centrocampista ventitreenne. Bel colpo anche in attacco dove è arrivato il bomber classe ’98 Davide Teggi dopo un’ottima stagione in Promozione col Ganaceto.