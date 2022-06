Eccellenza, Cittadella Vis Modena: due addii in poche ore

Due addii in poche ore per il Cittadella Vis Modena che attraverso il proprio canale ufficiale saluta e ringrazia due giocatori che sono stati importanti in questi anni. Si tratta di Matteo Caselli, agli ordini di Salmi nelle ultime due stagioni, a cui la società ha riservato un ringraziamento speciale per l’impegno, la serietà e l’attaccamento alla maglia. Stessa sorte anche per Nocolò Farina che, al pari di Caselli, era al Citta da due stagioni e che, probabilmente non rientra più nel progetto tecnico del nuovo allenatore Cattani.