Calciomercato, Eccellenza: al Castelvetro è arrivato il giovane Poligani

Nuovo colpo per il Castelvetro che si è aggiudicato le prestazioni di un giovane cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Si tratta del centrocampista Mattia Poligani, classe 2002, che ha disputato l'ultima stagione in prestito alla Reggiana. “È un piacere essere arrivato a Castelvetro dove non vedo l'ora di iniziare. Devo ringraziare il DS Bartoli per il buon esito della trattativa e per aver creduto in me”, sono state queste le prime parole di Poligani a Castelvetro.