Calciomercato, Sassuolo femminile: ancora tre colpi in entrata

A un mese dal debutto in campionato, il Sassuolo femminile continua a costruire la squadra per affrontare al meglio la stagione che sta per cominciare. Dopo tanti acquisti importanti, oggi sono stati ufficializzati altre tre colpi di mercato in entrata. Si tratta di Virag Nagy, difensore classe 2001, arrivata dal MTK Budapest, squadra della massima serie ungherese. “Sono veramente felice di essere qui, era il mio sogno venire a giocare in Italia. Voglio vincere il più possibile con questa maglia”, ha detto al suo arrivo.

Inoltre è arrivata l’attaccante Isotta Nocchi, classe 1996, che la scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Empoli FC. “Sono entusiasta di poter iniziare questa nuova stagione sportiva vestendo i colori del Sassuolo - ha detto Nocchi -. Non vedo l’ora di scendere in campo per questa città e di conoscere le bellezze di questa zona”. Infine è stato annunciato l’arrivo di Caroline Pleidrup Gram, difensore ventiduenne, arrivata dal Brøndby IF, squadra della massima serie danese. “Sono onorata di essere qui. Il mio obiettivo è quello di dare il mio contributo al club e di migliorarmi come calciatrice”, ha detto Gran.