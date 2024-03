Commissariato il comitato Fipav di Modena. preoccupazione per le manifestazione sportive

La Federazione italiana pallavolo (Fipav) ha nominato un commissario per la gestione del Comitato provinciale di Modena e i diversi campionati sul territorio stanno proseguendo regolarmente, anche se l’attività di base sta subendo qualche rallentamento. “Come assessorato allo Sport, continuiamo a tenere monitorata la situazione e a garantire il nostro sostegno al mondo della pallavolo e a un movimento che coinvolge numerosissimi bambini e ragazzi”.

Lo ha detto l’assessora allo Sport Grazia Baracchi che, nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 21 marzo, ha risposto all’interrogazione di Giovanni Silingardi (Movimento 5 stelle) in merito alle dimissioni del Consiglio direttivo del Comitato provinciale di Modena della Fipav, e all’eventuale intenzione del Comune di intervenire, nei limiti delle proprie competenze, per contribuire alla soluzione e di chiedere alla Fipav nazionale di garantire la prosecuzione dell’attività sportiva.

Dopo aver specificato che una parte della struttura tecnica del Comitato provinciale è ancora attiva, l’assessora Baracchi ha ricordato la collaborazione “chiara e trasparente con il Comitato stesso, centrata sull’attività sportiva e sulla crescita degli sportivi. Insieme abbiamo realizzato, per esempio, gli eventi di formazione con Julio Velasco e gli incontri di aggiornamento per tutto il mondo sportivo”.

A seguito di quanto accaduto, ha spiegato Baracchi, è stata annullato lo storico appuntamento “Volley in maschera”, una bellissima festa che si è sempre svolta al PalaPanini con il patrocinio del Comune, mentre le altre attività sono proseguite pur con qualche rallentamento.

“È importante che l’amministrazione mantenga alto l’interesse, anche se non ha competenze dirette”, ha affermato in replica il consigliere Silingardi. L’attività sportiva di base, ha proseguito, “è uno dei più importanti strumenti di welfare sociale che abbiamo a disposizione per contrastare il disagio giovanile. L’amministrazione fa bene a preoccuparsi e, anche se non può intervenire direttamente, può fare le pressioni necessarie perché la federazione nazionale risolva una situazione che ha ricadute sportive e sociali importanti per la nostra città e la nostra provincia”.