Eccellenza, buona la prima per Cittadella e Formigine, sfortunato il Castelfranco

E' finalmente iniziato ieri il mini-campionato di Eccellenza che vede, tra le undici protagoniste a contendersi la promozione, anche tre squadre della provincia di Modena che hanno iniziato la competizione giocando in casa. A partire meglio è stata la Cittadella Vis Modena che ha ottenuto una importante vittoria contro i parmensi del Salsomaggiore: primo tempo molto combattuto con i padroni di casa che hanno comunque imposto il gioco e creato le occasioni più importanti. A metà della ripresa la squadra di mister Paganelli ha conquistato un rigore che è stato trasformato al 66' da Luca Veratti, attaccante arrivato al Cittadella proprio in vista di questo nuovo inizio. La squadra ospite ha poi tentato una reazione senza avere fortuna e i modenesi hanno messo da parte tre punti fondamentali per partire col piede giusto.

Un pareggio in rimonta è stato invece il risultato ottenuto dal Real Formigine. Tutto è successo nella ripresa: quando sembrava che la partita dovesse avviarsi verso un pari a reti inviolate, dato il sostanziale equilibrio, il Del Duca Grama ha trovato il gol con Caidi al 63' quando si è aperto per la prima volta un piccolo varco nella difesa della squadra di casa. Il pareggio è arrivato poi al 77' con Rinieri, entrato da poco dalla panchina. Registra una sconfitta invece il Castelfranco di mister Conte che ha retto per 90' contro il Colorno e poi negli ultimi istanti di partita è stato beffato da una punizione di Corbelli che, deviata dalla barriera, ha messo fuori causa il portiere Gibertini quando ormai non c'era più tempo per provare a recuperare il risultato.