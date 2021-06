Volley Academy Sassuolo: Giorgia Iacolin è il nuovo DT dal Mini Volley all'U13

La Volley Academy Sassuolo si prepara ad accogliere Giorgia Iacolin, che nella stagione 2021 – 2022 ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico delle formazioni giovanili provinciali dal Mini Volley all’Under 13. La Iacolin è un’Insegnante di Scienze Motorie nota nell’ambiente pallavolistico sassolese, con la sua ventennale esperienza sui campi da gioco: a partire dal 2000, Giorgia è stata allenatrice presso la storica società sassolese San Francesco Volley, poi all’Anderlini Sassuolo, dove resta per dieci anni ricoprendo anche ruoli dirigenziali. Nelle ultime tre stagioni, si è poi spostata a Formigine al Pgs Smile.

Nei giorni scorsi, abbiamo chiesto a Giorgia un commento sul suo arrivo al Volley Academy e queste sono state le sue parole: “Rientro a Sassuolo, la mia città, dopo tre anni fuori e sono molto contenta e carica per questo nuovo inizio a casa: ho molta voglia di buttarmi in questo progetto nuovo e di tornare a fare bene sul territorio. L’obiettivo quest’anno è quello di gettare le basi per un progetto nuovo, ripartendo dalle categorie più giovani, dall’Under 13 in giù, fino al Mini Volley, con l’obiettivo di tornare a riempire la palestra della Consolata di tante giovani pallavoliste. Parallelamente, riprenderemo anche il progetto scuole. Le scorse due stagioni sono state difficili per tutti, ma soprattutto per i più piccoli e noi puntiamo, dal prossimo anno, a diventare un nuovo punto di riferimento per tutti i bambini che vogliono approcciarsi alla pallavolo. Stiamo allo stesso tempo lavorando intensamente per allestire uno staff dedicato e preparato, per proporre fin da subito un approccio più professionale”.