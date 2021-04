Modena Volley, perfettamente riuscito l'intervento a Daniele Lavia

Rientrerà questa sera a Modena per iniziare la riabilitazione Daniele Lavia che é stato operato in data odierna dal Dottor Volpi presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Al giocatore è stata eseguita meniscectomia selettiva al menisco interno del ginocchio sinistro. Modena Volley comunica che l'intervento è durato circa trenta minuti e si è svolto senza alcuna complicanza ed è stato effettuato in accordo con lo staff medico della nazionale italiana.