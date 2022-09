Tennis. Il Club La Meridiana si aggiudica il torneo “Old Fashion”

Atmosfere d’altri tempi: racchette rigorosamente in legno e abbigliamento total white, ma la grinta e la voglia di affondare il colpo o salire a rete e battere gli avversari è quella di sempre, pur in un contesto di grande amicizia. Si può riassumere così il torneo di tennis “Old Fashion”, giunto quest’anno alla decima edizione, che si è tenuto questa mattina presso il Club Tennis Modena. Un evento che s’inserisce nel programma della due giorni “Modena Capitale del Tennis” organizzato nel week end dallo storico Club di viale Monte Kosica.

In campo tre squadre: la compagine dello Zeta Due, il Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine e i padroni di casa che, come sempre, hanno organizzato con grande cura l’appuntamento. La formula del torneo, due doppi maschili per ciascun club, prevedeva incontri a rotazione, suddivisi in due distinti gironi: in tutto sei match in cui l’agonismo non è mai mancato, così come il massimo fair play. La vittoria è andata al Club La Meridiana che si è aggiudicato tutti e quattro gli incontri disputati, sul secondo gradino è salito il Circolo Zeta Due, mentre il bronzo è andato al Tennis Club Modena.

A consegnare il trofeo ai primi classificati è stato il presidente del Tennis Club Modena, Marco Corradi, che ha evidenziato in particolare la bellezza di questo torneo che permette di riscoprire un tennis d’altri tempi, che però non ha perso nulla del suo grande fascino. Soddisfazione è stata espressa per la vittoria, la terza consecutiva, dal presidente del Club La Meridiana, Antonio Fontana che per l’occasione è anche sceso in campo. “Vincere fa sempre piacere, anche se in questo caso devo soprattutto ringraziare i padroni di casa per l’ottima organizzazione e la squisita accoglienza. – ha sottolineato Fontana - Un grazie va naturalmente anche a tutti i miei compagni di squadra a partire dal capitano Giancarlo Marasti.”

Il Tennis Club Modena per l’occasione ha schierato Marco Corradi, Claudio Cappi, Davide Coticoni, Davide Ronchetti e Fausto Bianchi; per il Club Zeta Due sono scesi in campo Federico Ferrari Amorotti, Massimo Mangiafico, Luca Nordi, Maurizio Neri; la squadra vincitrice era composta da Antonio Fontana, Fabriano Fogliani, Giuliano Stradi, Claudio Ghirri, Andrea Nava e il capitano Giancarlo Marasti. Ora per un altro anno le racchette in legno torneranno a riposare, in attesa della prossima edizione del Torneo di tennis “Old Fashion”.