Milan Sassuolo 1 - 2, le pagelle | Super Raspadori, entra e ribalta il risultato

Ecco le pagelle di Milan Sassuolo 1-2.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G. 6; Calabria 5.5 (87’ Kalulu s.v.), Kjær 5.5, Tomori 5.5, Dalot 5; Meïte 6 (86’ Diaz s.v.), Kessie 5.5; Saelemaekers 6.5 (87’ Castillejo s.v.), Çalhano?lu 7 (73’ Krunic s.v.), Rebi? 5.5 (73’ Mand?uki? s.v.); Leão 5.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Müldür 6.5 (63′ Toljan 7), Marlon 6, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Obiang 6 (72’ Lopez s.v.), Locatelli 6; Berardi 6.5, Djuricic 5.5 (63′ Traorè s.v.), Boga 6 (83’ Haraslin s.v.); Defrel 5.5 (63′ Raspadori 8).

MIGLIORI TODAY

RASPADORI 8 - Non sta facendo rimpiangere l’assenza di Caputo. Entra al posto di Defrel a metà ripresa e trova una doppietta da attaccante vero che ribalta il risultato. E’ l’unico a tirare in porta in maniera convincente dall’inizio della partita.

PEGGIORI TODAY

DEFREL 5.5 - Poco propositivo, non si vede quasi mai. Deve forse ancora tornare al meglio della forma dopo tante assenze.