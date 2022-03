Calcio Femminile, Modena alza bandiera bianca a Parma

Va al Parma lo scontro fra le dominatrici dei gironi A e B del Campionato di Eccellenza.davanti ad un numeroso pubblico accorso allo Stadio Noce. Le canarine si devono arrendere per ben 5 reti a 0.

Partenza fulminante delle padrone di casa che nel primo quarto d'ora segnano tre reti che indirizzano inevitabilmente la partita. Al 10' alla prima palla persa a centrocampo arriva la marcatura di Fragni che finalizza con un diagonale sul secondo palo una verticalizzazione di Vasirani.

Passa un minuto e il Parma raddoppia, punizione per il Modena a centrocampo che viene intercettata da una avversaria - con una chiara ostruzione non ravvisata dall'arbitro - e il pallone arriva sui piedi di Parizzi che approfitta del piazzamento aperto della difesa geminiana per avanzare centralmente e concludere con assoluta precisione e potenza sotto la traversa senza lasciare scampo a Ierardi.

Nonostante l'uno due micidiale delle ragazze di Mister Nicoli, il Modena prova a reagire ma l'incornata di Biagioni su centro di Coppelli sfila a lato della porta nero crociata. Al quarto d'ora la terza rete parmense, Fragni ispira e Iacuzzi non si fa ipnotizzare dall'uscita di Ierardi ed insacca con un preciso rasoterra. Prima della fine del tempo il Parma, cinicamente, approfitta dello sbilanciamento in avanti delle gialloblù per portare a quattro le marcature con una veloce ripartenza orchestrata da Vasirani e Fragni con quest'ultima che non lascia scampo al portiere geminiano dall'altezza del dischetto.

Secondo tempo più equilibrato ma nonostante gli sforzi le gialloblu non riescono ad impensierire Ravanetti ed anzi, a seguito di un errato disimpegno difensivo subiscono la quinta rete al 66' ancora di Parizzi.

A fine partita Mister Montanini non trova alibi nelle numerose assenze per infortunio che hanno pesato sulle sue scelte ed ha reso merito alla formazione di casa, si dichiara certo però di una pronta reazione nella prossima partita in calendario in cui ci sarà da affrontare l'Imolese fra le mura amiche.

PARMA - MODENA 5-0

PARMA CALCIO 1913: Ravanetti, Alfieri, Cocconi, Baccanti (46' Baffi), Scaffardi (57' Miani), Remondini (70' Fontanesi), Vasirani, Cucciniello ((75' Tommasini), Iacuzzi (46' Maini), Fragni, Parizzi.

A disp. Bedini, Avendato.Gennari, Frati. Allenatore Signora Ilenia Nicoli

MODENA C.F.: Ierardi, Milizia, Gandolfi, La Torre (75' Bobirneaga), Biagioni, Sarego, Baiano (75' Ferraro), Preti (46' Gabrielli), Balestri (61' Bergamini), Pellegrino, Coppelli (56' Ferlicca). A disp. Montorsi, Forti, Perna. Allenatore Signor Massimo Montanini

Reti: 10' - 37' Fragni, 13' - 66' Parizzi, 15'' Iacuzzi

Arbitro Sig. Frigo della Sez di Parma