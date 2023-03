Calcio femminile, Modena supera di misura l'Imolese in trasferta

Prima giornata di ritorno della Poule Promozione e il Modena conquista 3 punti sul campo difficilissimo dell'Imolese. Partita molto intensa che parte con la doccia fredda del vantaggio delle padrone di casa, al 4' la difesa gialloblù si fa sorprendere sugli sviluppi di una rimessa laterale e Zerbini da dentro l'area tutta sola non lascia scampo a Ierardi.

La partita è molto equilibrata e combattuta in mezzo al campo, al 25' ancora un pericolo per la porta geminiana, punizione dal limite con il pallone passa sotto la barriera ma Ierardi è attenta ed in uscita bassa anticipa Finotello. Dopo la mezz'ora prende in mano il gioco la formazione Canarina, al 35' doppia conclusione verso la porta difesa da Costantini, la prima di Boni viene ribattuta la second di Ferlicca si alza sopra la traversa da posizione favorevole.

Al termine della prima frazione di gioco arriva il pareggio, Boni riceve palla da Chierici sul vertice destro dell'area, la difende e conclude sul palo lungo con una parabola imprendibile per il portiere romagnolo. Al 45' ancora in avanti le geminiane con capitan Biagioni che spinge centralmente, assist per Boni che ci riprova ma questa volta il pallone sfila a lato di poco.

La ripresa vede una maggiore supremazia delle ospiti, al 51' Paini corre e trova Dotto, triangolo che coinvolge Boni che appoggia per il destro di La Torre, alto di poco.

La formazione geminiana chiude le padrone di casa nella propria metà campo conquistando una serie di corner che la difesa romagnola sventa con bravura. Al 61' azione ben costruita da Paini che ubriaca l'avversaria e centra Ferlicca, sul primo palo, allunga la traiettoria del pallone liberando Dotto sul secondo palo ma la canarina non trova la coordinazione giusta per il tap in. Al 65' arriva il vantaggio, Chierici viene fermata fallosamente al limite e Sarego con il suo sinistro calcia forte sotto la traversa rendendo vano il tentativo di Costantini di difendere la sua porta.

Sulle ali dell'entusiasmo il Modena continua a premere, al 66' Paini parte in velocità, supera l'avversaria diretta e dopo aver saltato il portiere in uscita conclude a rete da posizione un po' defilata consentendo a Iraci di respingere sulla linea di porta. Al 70' Azione tambureggiante di Bellamico che dopo un coast to coast lascia partire un destro che si ferma all'incrocio dei pali. Al 74' punizione dal limite per l'Imolese ma il destro di Papa si alza sopra la traversa.

Al 78' la palla della sicurezza è sulla testa di Bergamini che in area piccola incorna un bel centro di Pascarella ma il pallone esce d'un soffio. Ultima emozione del match è una punizione assegnata all'Imolese al limite, sulla conclusione di Polidori Ierardi non si fa sorprendere e blocca in due tempi. Al triplice fischio è festa gialloblù.

IMOLESE - MODENA 1-2

Imolese: Costantini, Savini, Quadrelli, Torboli, Iraci, Durante (68' Russo), Zerbini (76' Tofani), Finotello, Papa, Bertozzi, Polidori.

A disp. Ganzerli, Dieng

Allenatore Sig.Francesco Termali

Modena: Ierardi, Bellamico, Biagioni Gandolfi, La Torre, Chierici, Dotto (68' Pascarella), Sarego (84' Ferraro), Ferlicca (88' Sola), Boni (90' El Boukh), Paini (76' Bergamini).

A disp. Forti, Gabrielli, Preti, Milizia

Allenatore Sig. Massimo Montanini

Reti: 4' Zerbini, 43' Boni, 65' Sarego

Arbitro Sig.Andrea Lepore della Sez. di Imola