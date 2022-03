Modena Femminile, vittoria sofferta nella prima gara dei playoff

Prima partita della Poule Promozione e rocambolesca vittoria per le gialle di Mister Montanini, che regolano al Sammartinese per 5 a 4. Primo tempo che si incendia improvvisamente dopo 10 minuti di gioco, al 12' capitan Biagioni porta in vantaggio il Modena con un colpo di testa che scavalca l'estremo ospite sugli sviluppi di rimessa laterale di Coppelli. Passa un primo e la difesa ospite sbanda nuovamente e Balestri con un preciso rasoterra raddoppia. Al quarto d'ora trova il goal la Sammartinese, lancio di Bellei per Farina la cui conclusione viene ribattuta in uscita da Ierardi, il pallone carambola su un difensore geminiano e torna nella disponibilità di Farina che insacca a porta sguarnita.

Al 23' bella azione manovrata fra Coppelli e Preti che dal fondo centra per l'accorrente Bergamini la cui conclusione di prima intenzione è troppo debole per impensierire Del Rio. Alla mezz'ora la terza rete delle padrone di casa, punizione dai 20 metri di Sarego, il suo sinistro si infrange sulla parte bassa della traversa e torna in campo, Balestri in area piccola non può sbagliare il tap in di testa.

Passano tre giri di lancette e la Sammartinese torna sotto, gran destro dai 25 metri di Berselli che sorprende Ierardi qualche metro avanti, il portiere gialloblu prova il colpo di reni ma riesce solo a toccare il pallone senza riuscire a deviarlo sopra la traversa. Prima della fine del tempo la formazione d'oltre Secchia trova il pareggio con Orlandini che sfrutta una verticalizzazione di Galantini per entrare in area dalla destra e insaccare sotto la traversa da posizione defilata.

Ripresa che vede subito il Modena tornare avanti, è il 48' quando Sarego calcia una punizione dal limite, il pallone rimbalza davanti a Del Rio che non riesce nell'intervento con il pallone che termina nel sacco. La partita è sempre aperta e le azioni si susseguono da ambo i fronti senza però creare seri pericoli per i due portieri, finchè al 67' torna in equilibrio con il gol di rapina del centravanti ospite Farina.

Il Modena non ci sta e preme in avanti, al 71' doppia parata del portiere reggiano dapprima su destro di Pellegrino poi sul tentativo di ribattuta di Ferraro. Al 78' l'episodio che dà la svolta definitiva alla partita Ferlicca, entrata in campo da meno di 30 secondi e alla sua prima marcatura - è brava a lanciarsi su una verticalizzazione di Pellegrino ed anticipare il portiere in uscita.

Ci prova ancora la formazione ospite ma senza più impensierire Ierardi, anzi all'88' è il Modena a creare un'altra limpida occasione da rete con Milizia che si trova da sola in area su bel centro di Pellegrino ma il suo destro esce lambendo il montante a portiere battuto.

MODENA C.F. - SAMMARTINESE 5- 4

MODENA C.F.: Ierardi, Milizia Gandolfi, Biagioni (72' Gabrielli), La Torre, Baiano (80' Perna), Sarego, Preti (46' Ferraro), Coppelli (60' Pellegrino), Bergamini, Balestri (77' Ferlicca).

A disp: Forti

Allenatore Signor Massimo Montanini

SAMMARTINESE: Del Rio, Chiessi E., Ferrari, Vecchi, Berselli (77' Bedogni), Galantini, Orlandini, Bellei, Farina, Jalleli (73' Orboni), Pritoni (66' Acerbi).

A disp:Digirolamo, Chiessi C., Frijio

Allenatore Signor Luciano Poli

Reti:12' Biagioni(M), 13'-30' Balestri (M), 15'-67' Farina (S), 33' Berselli (S), 40' Orlandini (S), 48' Sarego (M), 78' Ferlicca (M)

Arbitro Signor Cappenanni Sez. Bologna