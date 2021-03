Modena Imolese 3 - 1 | I canarini tornano subito alla vittoria

I canarini vincono e dimenticano subito la sconfitta pesante subita contro il Perugia. Non è una gara facile al 'Braglia', ma i gialloblù dimostrano un buon carattere. Modena e Imolese si studiano per gran parte del primo tempo, senza arrivare mai a impensierire le difese avversarie. Gli ospiti sono costretti ad un cambio già al 7' quando Bentivegna si infortuna e al suo posto entra Polidori. Per vedere un'azione degna di nota bisogna aspettare il 41' quando i canarini passano in vantaggio grazie a Pergreffi che di testa insacca un corner calciato bene da Tulissi. Nella ripresa non passa nemmeno un minuti che i padroni di casa hanno subito due ottime occasioni per raddoppiare: la prima con Spagnoli che dal limite colpisce il palo, poi sul pallone va Castiglia che impegna Siano in una parata non facile. Al 51' va in gol Luppi, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. E' un buon momento per il Modena che sembra poter chiudere la pratica da un momento all'altro, invece al 60' arriva il pareggio dell'Imolese con Polidori che ribatte in rete un tiro di Tommasini respinto da Gagno. I gialloblù non si abbattono e continuano a cercare la vittoria, così al 65' arriva il raddoppio quando Muroni crossa e trova al centro dell'area Castiglia che di testa la mette dentro battendo Siano. All'81' rischia molto la squadra di Mignani quando l'Imolese arriva in area e Polidori di testa sfiora la traversa da poca distanza. All'87' Scappini appena entrato in campo di testa chiude il match.

MODENA (4-3-3): Gagno 6; Bearzotti 6, Zaro 6, Pergreffi 7, Varutti 6; Muroni 6.5 (73' Davì s.v.), Gerli 6, Castiglia 7 (86' Corradi s.v.); Tulissi 6.5 (86' Scappini 7), Spagnoli 6.5, Luppi 6 (68' Prezioso s.v.). A disp.: Narciso, Chiossi, Mattioli, Mignanelli, De Santis, Ingegneri, Vaccari, Sodinha. All.: Mignani

IMOLESE (4-3-3): Siano; Rondanini, Boccardi, Angeli, Aurelio (82' Alboni); Lombardi (82' Laghi), Torrasi, Masala (82' Provenzano); Tommasini, Bentivegna (7′ Polidori), Piovanello (70' Sabattini). A disp.: Rossi, Nannetti, Cerretti, D’Alena, Onisa. All.: Catalano

ARBITRO: sig. Carrione di Castellammare di Stabia

RETI: 41' Pergreffi, 60' Polidori, 65' Castiglia, 87' Scappini

NOTE: ammonito Polidori.