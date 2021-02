Modena Triestina 1 - 1 | Ritorno da sogno per Luppi, segna e regala il pareggio ai gialloblù

Pareggiano i canarini che passano in svantaggio ad inizio ripresa, poi nel finale in nuovo arrivato Davide Luppi segna sugli sviluppi di un corner. Il primo tempo è piuttosto equilibrato con le due squadre che arrivano a creare alcune buone occasioni senza però farsi male a vicenda. Il primo a provarci è Sodinha che al 6' colpisce la traversa. Poi Bearzotti al 7' impegna Offredi in una bella parata. Rispondono gli ospiti al 13' con Brivio che calcia fuori di poco. Al 35' è invece l'ex Giorico a impensierire Gagno che deve bloccare il pallone. Al 39' Spagnoli spreca una buona occasione calciando male da buona posizione, Offredi para; il portiere della Triestina viene poi chiamato in causa da Gerli al 43' che va vicino al gol. Nella ripresa la squadra di Pillon passa in vantaggio al 53' quando Tartagli di testa da pochi passi insacca un calcio d'angolo ben tirato. Bella azione della Triestina al 57' con Gomez che in velocità percorre tutto il campo e viene fermato da Ingegneri che con un intervento pulito riesce a mandare in fallo laterale. Lo stesso Ingegneri prova pochi minuti dopo a farsi vedere anche in attacco con un colpo di testa che termina di poco alto sulla traversa. Segna al 78' Muroni, ma il suo gol viene annullato per un fallo in attacco. All'86' arriva il gol del pareggio firmato da Davide Luppi appena entrato in campo e appena arrivato a Modena col mercato di gennaio: sugli sviluppi di un corner l'attaccante canarino riesce in una girata in mezzo a due avversari ad un passo dalla porta e la mette in rete.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Bearzotti 6, Ingegneri 6.5, Pergreffi 6, Mignanelli 6; Corradi 6 (78′ Castiglia s.v.), Gerli 6.5, Prezioso 6 (59′ Muroni s.v.); Sodinha 6.5 (78′ Pierini s.v.); Spagnoli 5.5 (78′ Scappini s.v.), Monachello 5.5 (59′ Luppi 7). A disp.: Narciso, Chiossi, Zaro, Mattioli, Varutti, De Santis, Davì, Tulissi. All.: Mignani

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi; Tartaglia (81′ Struna), Ligi, Lambrughi, Brivio; Calvano, Giorico, Maracchi (74′ Palmucci); Petrella (63′ Procaccio); Gomez (81′ Sarno), Mensah (81′ Granoche). A disp.: Valentini, De Luca, Capela. All.: Pillon

ARBITRO: sig. D’Ascanio di Ancona

RETI: 53′ Tartaglia, 86′ Luppi

NOTE: ammoniti Ligi, Corradi, Tartaglia, Offredi, Procaccio.