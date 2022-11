Ness1 Escluso: l'inclusione... in campo! La squadra di calcio al Torneo Boldrini del Csi

Per il secondo anno consecutivo la squadra di calcio di Ness1 Escluso partecipa al “Boldrini”, il torneo di Calcio a 7 del Csi di Modena che si svolge durante i mesi invernali.

Come già l’anno scorso, anche nella stagione 2002/2023 la squadra di Ness1 Escluso è l’unica composta da ragazzi con disabilità cognitive o disturbi dello sviluppo che gioca in un Girone con ragazzi normo-tipici.

La squadra di Ness1 Escluso è stata inserita nel Girone dei Giovanissimi (classe 2008) insieme a Monari, Polisportiva Gaggio e Young Boys. E sul campo dell’Unione Sportiva Don Elio Monari di Modena, si è giocata la prima partita tra Monari e Ness1 Escluso. Gli amici della Monari hanno vinto 5-2 al termine di una partita giocata con grande intensità, entusiasmo e correttezza. Un pomeriggio speciale nel quale il campo da calcio è stato davvero uno spazio di inclusione. Per Ness1 Escluso lo sport vuole essere un momento di benessere, divertimento, educazione e socialità. E tra le mission di Ness1 Escluso c’è proprio quella della condivisione dell’attività sportiva, e non solo, con ragazzi normo-tipici.

“Vedere i nostri ragazzi giocare nel Torneo Boldrini è una grande emozione – ha detto Fabio Galvani, fondatore di Ness1 Escluso – Lo sport per noi è questo: è vedere un gruppo di ragazzi giocare una partita di pallone tutti insieme. Lo sport avvicina e crea relazioni dirette tra i ragazzi. E’ bellissimo vederli correre, ridere, applicarsi al gioco e naturalmente cercare di vincere. Siamo una vera squadra. Partecipare al “Boldrini” rappresenta per Ness1 Escluso un grande traguardo e anche una spinta a continuare nella direzione che Ness1 Escluso porta avanti fin dalla sua nascita: lo sport come inclusione e amicizia. Ancora una volta voglio dire grazie a tutte le famiglie dei nostri ragazzi, ai nostri allenatori, agli educatori e a tutti gli amici partner che supportano il nostro progetto. E ai nostri ragazzi non posso che dire: bravi, avanti così!”.

Ness1 Escluso è un progetto voluto da Fabio Galvani che dal 2017 a Modena offre la possibilità di praticare attività sportiva in modo gratuito a persone con disabilità cognitive o disturbi dello sviluppo.

Ness1 Escluso è un ente del Terzo Settore di Modena, una realtà strutturata e apprezzata da famiglie, associazioni e istituzioni.

Circa 150 bambini e ragazzi, dai tre ai anni in su, ogni settimana partecipano gratuitamente ai corsi di 13 attività sportive: calcio, pilates, psicomotricità, crossfit, bowling, boxe, tennis, parkour, multisport, danza aerea e outdoor gym, karate e arrampicata. I corsi si svolgono presso palestre e strutture sportive del territorio ed i ragazzi sono seguiti da educatori e allenatori specializzati.