Nuoto: Auro Tuso, Ines Djebali e Valeria Fontana campionesse regionali FIN

Non hanno deluso le attese dei tecnici Beatrice Guidetti e Matteo Poli, le ragazze del Circolo Sportivo Gdf Modena impegnate nelle finali regionali in vasca corta. Riccione e Carpi hanno ospitato, in due weekend consecutivi, le finali del campionato regionale di categoria.

Grande protagonista Valeria Fontana che, nella categoria juniores 2, ha dominato la finale dei 200 misti, conducendo una gara di testa sin dalle prime bracciate. Al titolo regionale abbina anche due medaglie d’argento, rispettivamente nei 400 misti e nei 200 farfalla, due quarti posti nei 100 farfalla e nei 200 rana ed una quinta piazza nei 50 farfalla.

Si conferma tra le migliori raniste in circolazione Ines Djebali che conquista l’alloro più prezioso nei 200 rana cadetti, dove realizza un crono che le permetterà di prendere parte ai campionati nazionali assoluti. Doppio argento anche per lei nelle altre distanze della specialità, 50 e 100 mt. Chiude in quinta posizione la prova dei 400 stile libero la 2011 Ludovica Garuti Malagoli, che lima di oltre 3 secondi il proprio personale, mostrando sensibili margini di crescita.

Buona la prova di Alice Rossi (juniores 1) nella finale juniores dei 100 dorso e soprattutto nella frazione con lo stesso stile della staffetta mista. Prende il via alle finali dei 50, 100 e 200 stile libero Elena Ragazzi (juniores 1) che realizza il personal best nelle 4 vasche, abbattendo il muro del minuto. Francesca Pizzi, reduce da una settimana di malanni, si difende nei 400, 800 e 1500 stile, senza riuscire a migliorare i propri tempi. Buone anche le prove delle staffette cui ha preso parte anche Cecilia Masini.

La piscina di Forlì è stata invece teatro delle finali regionali del trofeo invernale riservato agli esordienti. Ad illuminare la scena Aurora Tuso (esordienti A2) che ha preso parte a 4 finali, il massimo consentito dalla competizione. Dopo le buone prove nei 100 rana, 200 misti e 100 farfalla, conclusi al 6°, 7° e 4° posto, è arrivata per lei la gioia di mettere la mano davanti a tutte nei 100 misti, con annessa medaglia d’oro e titolo regionale. Al seguito dei coach Guglielmo Zanasi e Filippo Manni anche l’altra esordiente A2, Mia Iaccheri, finalista dei durissimi 200 farfalla. Menzione speciale per la giovanissima Nicole Guidetti (classe 2015, esordiente B1) che ha sfiorato il podio tanto nei 50 quanto nei 100 farfalla, gare dove entrambe le volte è giunta 4°. Per lei la soddisfazione di partecipare anche alla finale dei 50 stile libero.