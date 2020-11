Modena Carpi, probabili formazioni | Contro i biancorossi Mignani cambia poco

Continuano le sfide infrasettimanali di Serie C e questo pomeriggio i canarini sono chiamati ad affrontare il match casalingo contro il Carpi, partita importante non solo in quanto derby, ma anche per la lotta in classifica essendo le due squadra separate solo da un punto ai piani alti. Nel Modena rientra Costantino, mentre sarà assente Mario Rabiu. La difesa potrebbe essere confermata avendo fatto bene contro l'Imolese, con Zaro e Ingegneri al centro. Tulissi sarà sulla trequarti alle spalle di Scappini e Spagnoli. Anche nel Carpi ci sarà solo un'assenza, quella di Martorelli. Mister Pochesci pensa al 3-4-1-2 con l'ex canarino Gozzi a destra della difesa e il tandem d'attacco formato da Biasci e Giovannini.

PROBABILI FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Ingegneri, Varutti; Prezioso, Gerli, Castiglia; Tulissi; Scappini, Spagnoli.

CARPI (3-4-1-2): Rossini; Gozzi, Venturi, Sabotic; Bayeye, Fofana, Ghion, Lomolino; Maurizi; Biasci, Giovannini.