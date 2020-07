Napoli Sassuolo, probabili formazioni | Ancora out Bourabia per squalifica, Boga infortunato

Dopo la sconfitta contro il Milan, il Sassuolo vuole tornare a fare punti per chiudere al meglio possibile il campionato, anche se di obiettivi concreti non ne ha più. Anche il Napoli arriva da una sconfitta, maturata mercoledì a Parma, e la testa è già all’8 agosto quando ci sarà da affrontare il Barcellona. Fischio d’inizio questa sera alle 21,45.

QUI NAPOLI - Partirà dalla panchina Mertens che sta recuperando dopo un acciacco, stessa sorte toccherà ad Ospina, con Meret che tiene il posto a difendere la porta. Milik rientra dalla squalifica e torna titolare in attacco in mezzo a Callejon e Insigne. In mediana ci sarà Lobotka, mentre sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Mario Rui.

QUI SASSUOLO - Out Boga che si è infortunato nel match contro il Milan. Ancora assenti anche Chiriches, Romagna, Obiang e Defrel. Toljan c’è, anche se non al meglio, mentre salta ancora un turno per squalifica Bourabia, espulso per per somma di gialli martedì sera. A centrocampo dovrebbero quindi fare coppia Magnanelli e Locatelli.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.