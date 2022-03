Ragazza e ragazzo più veloci, le scuole Lanfranco e Ferraris trionfano nella prima giornata

Va in archivio con un bilancio più che positivo la prima giornata dell'edizione 2022 de “La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena”. La manifestazione che quest'anno coinvolge gli studenti delle annate 2006, 2007, 2008 e 2009 delle scuole modenesi ritorna con la sua edizione numero 34 dopo due annate di stop causa Covid e con tanta voglia di riappropriarsi di una normalità rappresentata anche da sfide come questa fra ragazzi e fra istituti scolastici. In questa prima giornata, appunto, a confrontarsi sono stati gli studenti più giovani ovvero quelli di seconda e terza media per utilizzare la più vecchia e storica definizione. Teatro di gara non più la palestra Indoor, bensì la pista all'aperto seppur la giornata non fosse delle migliori meteorologicamente parlando con un cielo che, tuttavia, ha risparmiato i partecipanti dalla pioggia consentendo il regolare svolgimento delle gare.

I risultati di giornata

Nove batterie in programma per ognuna delle categorie in gara ad eccezione dei ragazzi del 2008 che erano suddivisi in sole otto. In totale sono stati circa 270 i giovani che si sono confrontati sulla distanza dei 60 metri piani e ad aprire la giornata sono state le ragazze del 2009 seguite dai coetanei prima di passare ai più grandi con il medesimo schema e poi, in chiusura, le quattro finali a cui si qualificavano coloro che realizzavano i migliori otto tempi complessivi di ognuna delle categorie.

Partendo, appunto, dalle più piccole ad imporsi è stata Susanna Ferrari delle Lanfranco con il tempo di 9”16 davanti a Matilde Scalise della San Giuseppe e ad Alice Rossi delle Ferraris che hanno maturato lo stesso crono di 9”23 in un testa a testa incredibile fra tutte le otto partecipanti racchiuse, alla fine, in soli 23 centesimi.

Al maschile, invece, differenze un pelo più nette almeno tra i tre podi virtuali in quanto ad essere premiati sono non solo i primi tre, ma tutti i finalisti. A mettersi i rivali di pista alle spalle, comunque, è stato Michael Afrifa Boateng delle scuole Paoli con un buon 8”04 davanti a Filippo Malaguti in 8”17 per le Cavour e Michele Pio Totaro per le Lanfranco in 8”34.

Passando all'annata 2008, invece, tanti i volti noti del Campo Scuola poiché atlete di casa Fratellanza nella categoria Cadette. In un testa a testa ripetuto sia in batteria che in finale la spunta Laura Ferri delle Lanfranco in 8”82, un centesimo meglio di Giada Ligorio in gara per le Cavour e a seguire in 8”98 Angelica Balboni per le San Giuseppe.

In chiusura i pari età al maschile dove va in scena una bellissima volata tra i primi tre classificati che vede vincitore Daniel Cavina delle Guidotti in 7”72 davanti a Samuel Wiafe delle Cavour in 7”75 e Andrea Sighinolfi delle Ferraris in 7”76.

Finale ragazze 2009

1) Susanna Ferrari – Lanfranco – 9”16

2) Matilde Scalise – San Giuseppe – 9”23

3) Alice Rossi – Ferraris – 9”23

4) Annalisa Russo – San Giuseppe – 9”24

5) Giorgia Florindo – Guidotti – 9”26

6) Caterina Bisi – San Carlo – 9”32

7) Frace Emanuela Fino – Guidotti – 9”37

8) Sara Lodesani – Cavour – 9”39

Finale ragazzi 2009

1) Michael Afrifa Boateng – Paoli – 8”04

2) Filippo Malaguti – Cavour – 8”17

3) Michele Pio Totaro – Lanfranco – 8”34

4) Luca Ognibene – Lanfranco – 8”54

5) Lorenzo Longobardi – Ferraris – 8”57

6) Edoardo Damiani – Marconi – 8”59

7) Andrea Bellinelli – Marconi – 8”66

8) Omoregie Osayuwamen – San Carlo – 8”70

Finale ragazze 2008

1) Laura Ferri – Lanfranco – 8”82

2) Giada Ligorio – Cavour – 8”83

3) Angelica Balboni – San Giuseppe – 8”98

4) Angel Joel – Marconi – 9”07

5) Ginevra Vacirca – Lanfranco – 9”20

6) Elena Medina – Lanfranco – 9”24

7) Erika Mocanu – San Carlo – 9”31

8) Elena Marchesi – Carducci – 9”40

Finale ragazzi 2008

1) Daniel Cavina – Guidotti – 7”72

2) Samuel Wiafe – Cavour – 7”75

3) Andrea Sighinolfi – Ferraris – 7”76

4) Pietro Guaraldi – Ferraris – 8”22

5) Giovanni Richeldi – Guidotti – 8”24

6) Henri Brinja – Lanfranco – 8”25

7) Larry Adusei – Marconi – 8”34

8) Francesco Romano – Lanfranco – 8”37

Lanfranco e Ferraris trionfano nella classifica a squadre

Soddisfazione per i giovani studenti/atleti, ma anche per gli istituti scolastici che prendono parte alla manifestazione. Come da tradizione, anche quest'anno è stata stilata la classifica a squadre combinata sommando in due graduatorie differenti al maschile e al femminile i cinque migliori tempi dei nati nel 2008 e i cinque migliori del 2009. Tra i ragazzi a festeggiare sono state le scuole Ferraris davanti alle Lanfranco e alle Marconi, mentre tra le ragazze il podio vede le Lanfranco davanti alle San Carlo e a seguire le San Giuseppe

Classifica combinata maschile

1) Scuole Ferraris – 1'26”44

2) Scuole Lanfranco – 1'26”79

3) Scuole Marconi – 1'27”21

4) Scuole San Carlo – 1'28”50

5) Scuole Guidotti – 1'29”07

6) Scuole Cavour – 1'29”19

7) Scuole San Giuseppe – 1'30”33

8) Scuole Carducci – 1'31”13

9) Scuole Paoli – 1'32”29

Classifica combinata femminile

1) Scuole Lanfranco – 1'34”89

2) Scuole San Carlo – 1'35”63

3) Scuole San Giuseppe – 1'36”13

4) Scuole Ferraris – 1'36”33

5) Scuole Cavour – 1'36”47

6) Scuole Carducci – 1'36”90

7) Scuole Guidotti – 1'36”99

8) Scuole Paoli – 1'39”72