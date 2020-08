Sassuolo Udinese 0 - 1 | Neroverdi sconfitti ma ottavi in classifica

I neroverdi perdono al termine di una delle partite meno entusiasmanti dalla ripresa post Covid ad oggi. Il campionato è chiuso quindi con una sconfitta, ma con la soddisfazione di aver raggiunto l’ottavo posto (il Verona perde a sua volta contro il Genoa e non raggiunge il Sassuolo). A decidere la partita è Okaka all’inizio del secondo tempo.

IL MATCH - E’ un Sassuolo che parte con convinzione quello che affronta l’Udinese al ‘Mapei Stadium’ nell’ultimo match della stagione. La prima occasione è per Toljan che entra in area, ma non riesce a trasformare un bell’assist di Djuricic, trovando la respinta del portiere bianconero. Ci prova poi Caputo al 13’, ma ancora una volta trova Musso pronto a parare. Erroraccio di Lasagna al 14’ quando si trova un pallone regalato da Consigli e calcia fuori dallo specchio della porta. Vicinissima al vantaggio l’Udinese che al 24’ colpisce una traversa con Stryger Larsen. Ancora chiamato in causa Musso al 40’ per parare un destro di Traorè che aveva fatto una bella azione. Termina così il primo tempo che è giocato a ritmi abbastanza contenuti. Nella ripresa ci prova subito il Sassuolo con Berardi che calcia una punizione da una buona posizione per lui, ma trova ancora Musso che para senza troppi problemi. Arriva poi il vantaggio degli ospiti al 53’ con Okaka che in mezzo all’area riceve un cross di Lasagna dal fondo e calcia in rete senza troppe difficoltà. De Zerbi allora inserisce Haraslin e Raspadori: proprio quest’ultimo al 64’ sfiora il palo con un cross rasoterra che non viene ricevuto da Caputo. Traversa incredibile di Berardi dal limite al 68’. Chiede un rigore il Sassuolo al 70’ per un fallo su Haraslin che cade appena dentro l’area, ma per Amabile non ci sono gli estremi. Non ci sono più grandi occasioni con le squadre che accusano il caldo e la stanchezza. L’ultimo squillo è di Raspadori al 92’ quando il giovane entra in area e calcia ma sfiora il palo; l’attaccante era stato colpito ad una caviglia nel momento del tiro, ma anche questa volta Amabile non va nemmeno a guardare il VAR ed è rimessa dal fondo per l’Udinese.

SASSUOLO: Consigli; Toljan (82’ Muldur), Ferrari, Peluso, Rogerio (82’ Piccinini); Bourabia, Locatelli (68’ Ghion); Berardi, Djuricic (57’ Raspadori), Traorè (57’ Haraslin); Caputo. A disp.: Pegolo, Russo, Kyriakopoulos, Marlon, Magnanelli, Mercati, Manzari. All.: Roberto De Zerbi

UDINESE: Musso; Ekong, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Walace (95’ Palumbo), Sema (83’ Ter Avest), Zeegelaar (61’ Fofana); Okaka (83’ Nestorovski), Lasagna. A disp.: Nicolas, Perisan, Mazzolo, Ballarini, Lirussi, Oviszach, Compagnon. All.: Luca Gotti

ARBITRO: sig. Amabile

RETI: 53’ Okaka

NOTE: ammoniti Peluso, Musso.