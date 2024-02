Sport da combattimento: 37 medaglie per i Guerrieri agli interregionali ASI XFC

Domenica scorsa presso la polisportiva Union 81 a Portile di Modena il M⁰ Cristian Guadagno ha organizzato l'ultimo evento prima del trasferimento dei Guerrieri del Tiepido a Castelnuovo.

L'evento era destinato agli atleti che si sono approcciati da poco agli sport da combattimento per quel che riguardava le discipline Kickboxing, Boxe e MMA, e poi presente all'evento il Comitato ASI per il Brazilian Jiu Jitsu con un Interregionale aperto a tutte le esperienze.

La gara ha superato il centinaio di iscritti, che ha riempito tra atleti e accompagnatori gli spazi della polisportiva di Portile.

I Guerrieri del Tiepido hanno partecipato con 21 atleti e hanno collezionato un totale di 37 medaglie, ben 19 ori e 18 argenti.

Doveroso nominare questi Guerrieri che hanno dato battaglia in diverse discipline: Damiano e Melissa Guadagno, Yousra e Amina Ezzanfari, Evan e Thomas Solmi, Luca e Christian Malferrari, Julian e Stefan Diaconu, Stefano Borelli, Aymen Touil, Federico Baldisseri, Davide Leonelli, Antonio Calabrese, Francesco Fischer, Riccardo Cantaroni, Rikardo Kashari, Othman Laghrari, Sonni Zanarini e Matteo Vezzalini.

Da incorniciare la prestazione del giovane Damiano Guadagno che continua la striscia positiva nel Brazilian Jiu Jitsu, dove vince 3 lotte, e ben 3 ori, sia con il Gi che nel No Gi (con kimono e senza), e per quanto abbia 16 anni e ferma la bilancia ad appena 58 kg, il giovane studente del Selmi, vince nelle categorie degli adulti con avversi di oltre 10kg di differenza, e per via di un infortunio di un altro partecipante, si aggiudica anche un incontro di Kickboxing andando a coprire il posto vacante

Ora il team si prepara al prossimo evento che verrà organizzato al Palazola a Zola Predosa, sempre dai Guerrieri del Tiepido sotto l'egida di ASI e XFC.