Nuoto, Sweet Team brilla tra i big a Riccione

Ottimo esordio stagionale per la squadra di nuoto modenese che inizia la stagione con prestazioni di alto livello svolte nel contesto del prestigioso “X Meeting Città di Riccione” tenutosi nel weekend del 23/24 ottobre 2021 che ha visto ai nastri di partenza ben 1000 atleti, tra i quali i migliori giovani e tanti protagonisti di livello assoluto del nuoto Italiano, in rappresentanza di 65 società.

La prima uscita stagionale ha registrato grandi miglioramenti per tutti gli atleti della squadra presenti, impreziosito anche da risultati cronometrici di alto livello. Elettra Calanca ha dominato le gare a delfino nella categoria Junior conquistando l’oro sia nei 200 delfino che nei 100 delfino, dopo aver trionfato in una emozionante finale.

Lorenzo Bettuzzi ha conquistato con una grande prestazione tecnica la finale dei 100 rana aggiudicandosi un buon risultato nella categoria Junior, così come Valter Prampolini che si è guadagnato l’onore di gareggiare nella finale dei 100 dorso della stessa categoria.

Nella categoria assoluti hanno brillato con le loro migliori prestazioni personali Nicolas Farina, Emma Zanni, Klarissa Klement, Giorgia Manzoni, Ilaria Pareschi, Beatrice Cuoghi e Martina Giorgi. Nella categoria junior ottimi riscontri cronometrici e record personali per Alessio Boffilo, Dylan Cocchi, Riccardo Pasquinucci e Tommaso Valentini, così come per gli atleti più giovani della categoria ragazzi Greta Bortolini, Chiara Cantalupi e Leonardo Bettelli.

Grande soddisfazione per i tecnici Andrea Pegoraro e Paolo Federzoni, in virtù del grande impegno profuso in sinergia con la Società per creare un ambiente agonistico di alto livello che possa permettere ai propri atleti di esprimersi al massimo delle personali qualità nei contesti agonisticamente più elevati.