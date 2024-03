Italian Sportrait Awards 2024: sul palco anche Anna Adelusi, talento originario di Carpi

Si sono svolti a Roma gli Italian Sportrait Awards 2024, manifestazione giunta alla dodicesima edizione nata per celebrare l’eccellenza dello sport italiano. Grande attenzione è stata data alle categorie giovanili. In questa edizione 2024 la pallavolo giovanile è stata rappresentata della Nazionali Under 17/21 femminili e maschili che hanno concorso nella categoria “Team Giovani”.

Sul palco sono salite le azzurrine Anna Adelusi, Carola Bonafede, Caterina Peroni e Manuela Ribechi; con loro gli azzurrini Luca Loreti, Jacopo Tosti e Luca Romano. Significativa la presenza proprio di Anna Adelusi, giovane talento originario di Carpi ma con la famiglia residente a Montecchio di Pesaro che purtroppo è stata costretta a terminare la propria stagione lo scorso 3 febbraio a causa di una lesione parziale del tendine d’Achille.

Il suo secondo anno in A1 ha riservato una cocente delusione, ma finché è rimasta in campo con la maglia di Cuneo ha dimostrato tutto il proprio valore. È stata a lungo tra le migliori realizzatrici della massima serie nazionale del volley femminile, anche se, complici le prestazioni non proprio brillanti della sua formazione, è uscita fuori dalla Top-20. La sua stagione è terminata con 173 punti complessivi in 15 partite, mentre lo scorso anno a Firenze si era fermata ad appena 25 punti in 19 gare.