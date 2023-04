Superlega playoff, la carica di Gollini per gara 5: "Contro Piacenza un'altra impresa"

"Adesso ci concentriamo su gara 5, vogliamo fare un’altra impresa e sappiamo che sarà dura, ma giocare davanti al nostro pubblico può darci la spinta e fare la differenza. Siamo un gruppo molto unito, siamo vicini l’uno all’altro e questo ci servirà anche lunedì. Contro Piacenza dovremo rimanere concentrati nelle azioni lunghe e pensare sempre alla palla successiva, l’atteggiamento sarà fondamentale. Quel qualcosa in più per vincere deve venire da dentro ciascuno di noi". Parola di Riccardo Gollini. Appuntamento più che delicato e fondamentale quello che attende il Modena Volley domani, lunedì 10 aprile alle 18: al PalaPanini va in scena gara 5 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Chi vince affronta Trento, chi perde si inserisce nei playoff quinto posto.

I gialli sono più che gasati dalla grande impresa compiuta in Coppa Cev ed è proprio per questo che Gollini ha detto di voler fare il bis. "Vincere questa Coppa Cev con compagni che considero come dei fratelli è stato meraviglioso i giocatori più esperti hanno dato tanto a noi giovani, ci hanno sempre fornito l’esempio anche nei momenti complicati" ha chiuso.

A fare da eco c'è il compagno Tommaso Rinaldi: "Ci eravamo detti di dover fare un’impresa, l’abbiamo fatta e ci darà forza per la prossima partita. Abbiamo creduto nella rimonta fin dal primo momento e in campo si è visto. Nel golden set ero completamente focalizzato così come i miei compagni, ci siamo concentrati un punto alla volta e sono contento di aver dato il mio contributo per portarlo a casa. Prima della gara il coach ci ha detto che avremmo dovuto mettere sotto gli avversari, siamo entrati in campo senza paura di niente e ci siamo conquistati la vittoria punto dopo punto.

Abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione di essere una squadra con un grande cuore, sappiamo stare insieme anche nei momenti difficili e in gara 5 contro Piacenza questa deve essere la nostra forza. Loro sono una squadra molto forte e lo sappiamo bene, nelle prime due gare della serie siamo stati bravi ad arginarli con battuta, difesa e contrattacco. In gara 3 e 4 hanno alzato il livello, noi adesso vogliamo ripetere quanto fatto nelle prime due sfide".