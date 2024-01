Superlega, a digiuno da due giornate: Modena vuole e deve vincere con Verona

Squadra in casa

Squadra in casa Modena Volley

A digiuno da due giornate, tre sconfitte in tutto consecutive considerando anche i quarti di finale di Coppa Italia. Quello che attende domani il Modean Volley è un appuntamento più che delicato. Già perché al PalaPanini domenica 7 gennaio alle 18 si gioca la seconda giornata di Superlega che vede a confronto gli uomini di Petrella e Verona, due squadre al momento al settimo e ottavo posto entrambe a 17 punti. Chi vince supera l'altra e chi perde, soprattutto, va all'ottavo posto, l'ultimo utile per i playoff.

Non è l'ultima sfida del girone regolare anzi, però riprendere la via corretta da parte di Modena è ciò che l'intero ambiente si aspetta. Nei giorni scorsi è intervenuta anche la presidente Giulia Gabana per fare il punto della situazione e soprattutto incoraggiare squadra e tifoseria.