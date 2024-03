VIDEO | Abusi in rete, truffe sentimentali e telefoniche: numeri in crescita anche per lo Sportello SOS Truffa

Crescono i numeri legati alle truffe informatiche: è questo il bilancio di Federconsumatori nel suo bilancio a chiusura del 2023.

Quello delle truffe e degli abusi in Rete e contraffazioni di prodotti venduti online è il settore senza dubbio in maggior crescita, ed è in parte uno degli effetti dell’enorme divario digitale, sul quale Federconsumatori, assieme allo SPI di Modena, ha prodotto una indagine sulla popolazione anziana della nostra provincia. Le segnalazioni riguardano soprattutto il Phishing, con falsi messaggi o email giunte all’apparenza da istituti bancari o da Poste, che in alcuni casi vengono ritenute veritiere, causando perdite di denaro anche ingenti.

Tema molto delicato, in crescita, è quello delle truffe Sentimentali. Si tratta di quelle situazioni dove la persona, frequentando i Social entra in contatto e diventa succube di un truffatore che si presenta con falsa identità, e al quale elargisce nel tempo somme di denaro, a volte notevoli. Nel caso degli uomini generalmente i truffatori fingono di essere donne o ragazze francesi, residenti in vari paesi del mondo, in difficoltà per i più svariati motivi. Quasi sempre i truffatori sono in realtà uomini che agiscono dalle aree francofone dell’Africa (come Mali, Senegal, Ciad e Togo). Le truffe possono durare anni, le somme estorte riguardano presunti interventi sanitari a familiari, addirittura l’acquisto di una casa per la futura vita in comune, fino alle somme necessarie per raggiungere l’Italia, nella fase finale della truffa.