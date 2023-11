VIDEO | Un evento per promuovere l'inclusione lavorativa di ragazzi disabili: ecco Dis-Armonie

Il Phi hotel Canalgrande fa da capofila per un importante progetto di inclusione che vedrà alcuni dei ragazzi delle associazioni di Aut Aut e Magicamente liberi entrare nel mondo del lavoro. I ragazzi fragili che parteciperanno all’evento saranno quindi inseriti come aiuto alla logistica e di supporto al catering affiancati da volontari e collaboratori per mettere alla prova le capacità di ognuno in un ambiente di lavoro impegnativo e frenetico come quello degli eventi.