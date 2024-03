Capitan Pastene in festa, i 120 anni di una piccola Modena sulle Ande

Con la tradizionale "sagra carretada" che si è tenuta lo scorso fine settimana, la piccola comunità di Capitán Pastene, in Ciile, ha festeggiato i 120 dalla propria fondazione. Una festa che come ogni anno racconta dei padri fondatori modenesi che, lasciando i loro paesi di origine sul nostro Appennino, attraversarono l'Oceano e le Ande per dar vita ad un villaggio dove costruire una nuova vita.

La ventesima edizione della Sagra si è aperta con la celebre sfilata dei carri trainati da buoi all'ingresso del paese, carri che riportano i nomi delle famiglie fondatrici - Venturelli, Leonelli, Cortesi, Castagnoli, Beneventi tra le altre - per poi proseguire con tanti spettacoli e più di 40 stand di cibo tradizionale, artigiani ed imprenditori, con pasta, prosciutto e vino della zona. Il tutto fra uno sventolio costante di bandiere tricolori accanto a quelle cilene.

Mabel Flores, presidente della Corporación Cultural Giuseppe Verdi, organizzatrice dell'evento, ha dichiarato che "abbiamo 20 anni di esperienza nella Sagra e questi sono i 120 anni dall'arrivo dei coloni italiani a Capitán Pastene, dove fondarono questo paese e noi siamo ansiosi e felici di creare questa festa che è stata una grande sfida ogni anno, ma quest'anno è piena di tanta energia, di amore per la nostra storia, che vogliamo condividere con tutta la regione e il paese, affinché scopra Capitán Pastene, un evento culturale che mira anche a sostenere i piccoli imprenditori del comune".

Capitàn Pastene, la “Pavullo delle Ande”: storia di una migrazione

Il secondo giorno del mese di febbraio, anno 1904, un gruppo di famiglie provenienti dai comuni modenesi di Pavullo, Zocca, Montese e Guiglia, salpa dal porto francese di Pallice Rochelle a bordo di un vapore della “Pacific Steam Navigation Company”, recante il nome di “Oruba”, alla volta del Cile con la promessa di ottenere appezzamenti di terreno coltivabile a loro destinate.

Dopo un mese di navigazione giungono, il 10 Marzo, a destinazione, ma ciò che si trovano dinanzi altro non è che una terra incolta e non bonificata, un paese da costruire dalle più profonde fondamenta, lungi dalle laute promesse di prosperità assicurate loro dagli impresari Fratelli Ricci.

Vanga alla mano, i coloni modenesi fondano, tanto nella fisicità del territorio quanto nella costituzione di una comunità inclusiva ed integrata con le etnie creola e mapuche, quella che nel 1907, tre anni dopo la grande migrazione, sarà ufficialmente inaugurata dal presidente della Repubblica cilena Capitàn Pastene.