Abbandono di rifiuti insostenibile: le foto e le segnalazioni dei cittadini di Nonantola

Da alcune settimane chi transita per l'incrocio tra via Imperiale Est e via Mavora assiste ad uno spettacolo indecoroso. La zona abbandonata dell'ex ristorante Nosadella è stata infatti utilizzata dai "furbetti" per portare ogni genere di rifiuto, dalle sedie, mobili, frigoriferi e anchi sacchi di indifferenziata.

Ma il degrado in certe zone di Nonantola non finisce qui.

Secondo quanto riportano alcuni abitanti, tramite fotografie, e grazie anche alle testimoninaze e le segnalazioni sui social, l'abbandono di rifiuti di vario genere in luoghi pubblici, lungo strade o in cortili e terreni privati, sta diventando un problema fin troppo frequente e insostenibile.

Passeggiando per un prato ci si può imbattere in un montagna fatta di buste dell'immondizia e scatoloni abbandonati da qualcuno.

O ancora svegliandosi una mattina e affanciandosi dalla finestra della propria villetta si può scoprire che altri hanno deciso di lasciare li la loro spazzatura, a pochi passi da una casa privata se non direttamente all'interno della proprietà come è stato segnalato su un gruppo social attraverso un post con tanto di foto.

I cittadini nonantolani denunciano quotidianamente sui social la situazione.

Ricordiamo che è possibile inviare segnalazioni e foto anche attraverso il nostro sito alla pagina dedicata Invia una Segnalazione