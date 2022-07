Salgono a 22 le Acetaie Comunali sono certificate DOP, promosse Mirandola e Soliera

Importante traguardo per le Acetaie Comunali di Mirandola e Soliera, dopo poche settimane da quella di Campogalliano: la certificazione Dop, e a breve verrà posato il cartello "Terra di Balsamico" che accoglierà chi entra in città. Ora sono ufficialmente certificate tutte le 22 acetaie comunali in provincia per un totale di 74 batterie e 469 barili