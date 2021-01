AIW, il progetto di integrazione conquista il Forum Globale per la Migrazione e lo Sviluppo

L'idea lanciata da Association for the Integration of Women premiato nell'ambito del progetto delle Nazioni Unite

L’Association for the Integration of Women, fondata e guidata dalla 27enne Caroline Caporossi, giovane donna americana trasferitasi a in Italia nel 2017, ha vinto il Youth Leadership and Innovation Award, il premio dedicato ai giovani in campo di innovazione e leadership, assegnato dal Major Group for Children and Youth delle Nazioni Unite, in partnership con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e l’UNICEF in occasione dell’inaugurazione del Forum Globale per la Migrazione e lo Sviluppo.

I 9 finalisti under-30 sono stati selezionati a partire da 1000 candidati, divisi in diverse categorie: Formazione dei Migranti ai fini dell’Occupazione, Utilizzo della Tecnologia per l’Empowerment dei Migranti, e Nuove Forme per la Narrazione della Migrazione.

Ai partecipanti sono stati concessi 4 minuti per presentare il proprio progetto davanti al comitato composto dal Governo degli Emirati Arabi, il Governo svizzero, IOM, UNICEF, Microsoft e UNMGCY. Caroline, la fondatrice di AIW, ha concluso la propria presentazione con un messaggio molto forte, “Investire nelle Donne significa investire nel Futuro”, una delle filosofie di AIW. Grazie a questa vittoria, AIW riceverà 8000 euro da investire nelle iniziative del 2021.

Caroline continuerà il proprio impegno al GFMD giovedì 21, occasione in cui interverrà nel dibattito accanto a Leaders di governo sulle pratiche più efficaci per la formazione dei migranti.