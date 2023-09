Alle Dogali la vasca da 50 metri torna coperta

Era l’aprile del 2022 quando, con una decisione sofferta, Dogali Srl e Comune di Modena furono costretti dalla contingenza economica e dall’esplosione dei prezzi dell’energia a scoprire la vasca da 50 metri. Da allora il centro nevralgico del nuoto cittadino non è più stato coperto per l’attività invernale, restando disponibile solo per il nuoto estivo.

Dopo 18 mesi, e precisamente dal 7 ottobre prossimo, la vasca da 50 metri tornerà a essere coperta col pallone pressostatico e tornerà a ospitare nuoto libero, attività di pallanuoto compresi i campionati di serie e giovanili, nonché i corsi di fitness. Le iscrizioni per i corsi e per il nuoto libero, con tessere acquistabili da 10, 20 e 30 ingressi, sono già aperte con la novità degli abbonamenti stagionali per il periodo invernale.

"Quella della copertura della vasca da 50 metri è una sfida molto impegnativa – racconta il presidente di Dogali Srl Paolo Belluzzi –. L’emergenza energetica non è ancora risolta, la complessitià della gestione di questa tipologia di impianto sportivo è sotto gli occhi di tutti. Il passo che Dogali si appresta a fare, nonostante la delicatezza del periodo, è però fortemente motivato dalla necessità di non far scomparire lo sport natatorio modenese, con una ragionevole fiducia che i diversi interventi programmati dall’amministrazione comunale e finanziati dal Pnnr possano realizzarsi nel minor tempo possibile e possano contribuire in modo rilevante all’indispensabile contenimento dei consumi». La piscina sarà attiva anche con diverse novità: «Durante questo periodo – continua Belluzzi – cercheremo di rendere più efficienti e più gradevoli locali e attrezzature, per migliorare in generale la qualità dell’impianto. La speranza è che i cittadini apprezzino questo sforzo e ci sostengano nella complessità di questa iniziativa con la loro presenza e il loro appoggio. La Dogali è da sempre e ancora oggi la piscina di tutti i modenesi".

A breve sul sito dogalisrl.it tutti i dettagli delle nuove attività programmate nella vasca da 50 metri, mentre la vasca da 25 metri e quella scolastica hanno riaperto i battenti già da oggi, lunedì 11 settembre, coi corsi dedicati a giovani e adulti.