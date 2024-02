Allerta meteo. Livello dei fiumi in calo, ancora chiusi i ponti modenesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Rimangono chiusi per ora i due ponti sul fiume Secchia chiusi precauzionalmente ieri sera, Ponte Alto a Modena e ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera. Il livello del fiume è in calo e il colmo di piena, dopo aver toccato i 9,17 metri a Ponte Alto intorno alle 5, sta lentamente transitando sul territorio modenese.

Le infrastrutture verranno riaperte alla circolazione non appena il fiume sarà sceso sotto soglia arancione. che corrisponde a 8 metri a Ponte Alto.

Rimangono chiusi anche il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido e il ponte di Navicello vecchio sul Panaro. Aperti i ponti nella Bassa

Il livello dei fiumi nei due punti critici a est e ovest del capoluogo pare aver raggiunto il suo apice a metà notte ed ora appare in lieve calo. Calo che si manifesta anche a monte sia per il Secchia che per il Panaro

Nel monitoraggio del nodo idraulico modenese, che comprende anche l’area del fiume Panaro, sono impegnati tecnici comunali, provinciali e di Aipo, volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

Allerta meteo

Per mercoledì 28 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità ed anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale della regione. I fenomeni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1600/1800 metri. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale, che alimenteranno la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini.Saranno ancora possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti nel settore montano e collinare centro-occidentale.