Maltempo e fiumi in piena, Ponte Alto e Fossalta già a livello "arancione"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

E’ regolare la situazione sulle strade provinciali, a seguito del maltempo che dalla giornata di lunedì 26 febbraio sta coinvolgendo il territorio provinciale, con abbondanti precipitazioni, specialmente nella zona collinare e montana. I tecnici della provincia stanno monitorando la rete viaria con particolare attenzione ad eventuali movimenti franosi che possano interessare il transito e al momento non segnalano situazioni di criticità.

Viene monitorato anche il livello idrometrico dei corsi d’acqua, che al momento sono tutti sotto la soglia di allerta, pertanto non sono previste chiusure di ponti. I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore pomeridiane e serali, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo.

Il livello dei due principali corsi d'acqua modenesi è salito rapidamente e attualmente i punti critici in corrispondenza del capoluogo fanno già segnare livelli "arancioni". Ci riferiamo in particolare al Secchia a ponte Alto e al Tiepido in località Fossalta.

Allerta meteo

La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo valida dalle 12:00 di oggi fino alle 00:00 del 29 febbraio

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA.

Per martedì 27 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, di elevata intensità sul settore occidentale della regione, moderate sulla parte centrale e deboli sul settore orientale. I fenomeni saranno a carattere nevoso a quote superiori 1500/1800 metri.Le precipitazioni genereranno piene con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini nei tratti vallivi di Arda, Parma, Enza, Secchia e Reno. Saranno possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone di crinale centro-occidentale.



Per mercoledì 28 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità ed anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale della regione. I fenomeni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1600/1800 metri. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale, che alimenteranno la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini.Saranno ancora possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti nel settore montano e collinare centro-occidentale.