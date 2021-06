Riapre al pubblico anche la piscina di Vignola, in vasca dal 12 giugno

Dopo mesi di chiusura imposta dalle norme per il contrasto alla diffusione della pandemia, sabato 12 giugno, riapre al pubblico la Piscina di Vignola, con le sue tre vasche esterne e la sua ampia area verde. L’impianto sarà in funzione tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 9.30 alle ore 19.30. Vengono confermate anche molte delle iniziative a cui gli utenti sono affezionati, come ad esempio l’animazione di acquagym programmata il martedì e il giovedì alle 13.15. La mattina sono confermati i corsi di nuoto per i bambini. Tutti i giorni feriali, mattina e pomeriggio, l’impianto ospiterà il campus estivo. I corsi per adulti di acquagym si terranno, invece, il lunedì, il mercoledì e il giovedì alle ore 19. 45. Dalla sera di sabato 12 giugno riprendono anche le attività dello Stones Café.

“Siamo contenti che un impianto così amato dagli utenti possa riprendere finalmente le proprie attività – confermano la sindaca di Vignola Emilia Muratori e l’assessore allo Sport Luca Righi – Il potersi muovere, soprattutto in acqua, ma anche nel verde del parco, è garanzia di benessere non solo fisico, ma anche psicologico, dopo questi mesi di limitazioni. Invitiamo giovani e famiglie a frequentare un impianto natatorio/ricreativo unico nel suo genere per superfici delle vasche e ampiezza delle aree verdi ”.

Saranno in vigore i protocolli già sperimentati l’anno scorso: ingresso e uscita separati, l’obbligo di accedere all’impianto previa presentazione del codice fiscale, contatori elettronici sull’accesso alle vasche, percorsi prestabiliti per l’accesso al bar e all’area fitness. Gli accessi saranno contingentati, ma, vista la grande superficie di acqua e di parco a disposizione, i disagi dovrebbero essere contenuti. Per ulteriori informazioni si può telefonare allo 059.76.53.73 o fare riferimento alla pagina Fb Piscina di Vignola.