A Modena è aperto il bando per partecipare al servizio civile: disponibili 200 posti

È attivo il bando del Servizio Civile Universale: fino alle ore 14 del 15 febbraio i giovani interessati possono presentare la candidatura. Il Servizio Civile è una scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Il bando

"Il bando è aperto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni residenti in Italia. - spiega Marco Morandi, operatore della segreteria del Copresc di Modena, che si occupa di promuovere il progetto -A Modena e provincia sono disponibili oltre 200 posti tra i vari progetti che riguardano l'ambito educativo nei confronti di minori oppure attività di sostegno e appoggio a persone con fragilità, come anziani, diversamente abili e persone in condizioni di indigenza. I progetti sono proposti da enti del Terzo Settore ed Enti Pubblici, come i Comuni del distretto ceramico (Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano Modenese e Prignano sulla Secchia), e associazioni come la Caritas Diocesana di Modena, le Anpas, quindi tutte le pubbliche assistenze, l'Aisme, l'Avis, Porta Aperta. Per fare domanda, bisogna accedere alla piattaforma tramite Spid".

Il Servizio Civile

"Chi partecipa - prosegue Morandi - aderisce a un progetto della durata di 8-12 mesi, anche se quasi tutti i progetti offerti in provincia di Modena durano un anno (la durata canonica per cui il servizio civile è conosciuto). Partecipare significa fare un'esperienza significativa e formativa, in cui si acquisiscono competenze che possono costituire un bagaglio da sfruttare anche successivamente. Nel corso dell'anno, lo Stato italiano corrisponde un'indennità di 507 euro mensili. Ma lo scopo principale è quello di imparare e acquisire competenze specifiche e spendibili anche nel mondo lavorativo, come lavorare in team all'interno di una realtà. Alla fine del servizio viene inoltre rilasciato un attestato che certifica le competenze che il giovane ha acquisito durante il percorso. Infine, da poco, è uscito un provvedimento che riserva il 15% di posti a chi ha svolto il servizio civile universale e partecipa a un concorso pubblico. Un ulteriore valore aggiunto".

"È previsto un impegno di 25 ore settimanali spalmate su 5 giorni. - prosegue Morandi - Un impegno quotidiano, che si divide in attività di servizio e attività di formazione: è un'esperienza completa a 360 gradi, a cui si può prendere parte una sola volta nella vita, quindi vale la pena provarci".

Il Copresc è a disposizione con i suoi numeri di telefono, oppure attraverso lo sportello informativo aperto il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 13 (presso la sede in via Newton, 150/b). Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.coprescmodena.it