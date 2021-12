Bonaccini: "Emilia-Romagna in zona bianca almeno fino a Capodanno"

Emilia-Romagna in zona bianca almeno fino a capodanno. La conferma viene dallo stesso presidente regionale Stefano Bonaccini. Ormai "certamente", infatti, anche la prossima settimana l'Emilia-Romagna eviterà la zona gialla, afferma il governatore, in collegamento questo pomeriggio con Raiuno.

"Credo non andremo in zona gialla nemmeno la prossima settimana- ha detto Bonaccini- quindi credo fin dopo capodanno perchè per quanto la diffusione del virus sia molto alta siamo ancora sotto le soglie, in particolare nei reparti Covid non raggiungeremo il 15%" di saturazione. "Stiamo come tutti combattendo questa quarta ondata, in particolare l'arrivo di Omicron. L'importante è vaccinarsi- dice poi il presidente- il vaccino non impedisce al virus di circolare ma certamente ci protegge molto di più".