Bullismo e legalità, i Carabinieri in cattedra alle "Focherini" di Carpi

Questa mattina, dalle ore 10.00, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno tenuto una conferenza rivolta agli studenti delle Scuole Medie “Odoardo Focherini”, organizzata con la Direzione Scolastica dell’Istituto per trattare temi di legalità. La conferenza, in questa sessione rivolta a quaranta studenti delle prime e seconde classi, è stata tenuta dal Comandante della Compagnia, il quale, nel trattare argomenti inerenti il bullismo, cyberbullismo e corretto uso dei social network ha avuto modo parlare ai giovani dell’importanza del rispetto consapevole delle regole quale fondamento per la civile convivenza, delle condotte costituenti reato, dell’imputabilità, e della necessità di bandire ogni forma di violenza e di prevaricazione.

Prendendo in esame alcuni comportamenti devianti talvolta rilevabili tra ragazzi e adolescenti, l’incontro ha permesso di discutere sui motivi che innescano gli atteggiamenti antisociali, attuati anche mediante l’utilizzo della rete, valutando con loro le relative conseguenze. La conferenza, conclusasi con l’intervento e i ringraziamenti della Preside dell’Istituto, ha riscosso notevole interesse da parte dei ragazzi, confermandosi un momento veramente importante di formazione della cultura della legalità.

Anche l’attività odierna, al pari delle altre iniziative analoghe organizzate presso le scuole di ogni ordine e grado in tutta la provincia, rientra nel quadro delle iniziative di formazione e sviluppo della cultura della legalità che vedono impegnate le Compagnie del Comando provinciale dei Carabinieri di Modena, in attuazione del protocollo d’intesa tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione.