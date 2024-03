Scuola 0-6 anni, nasce la carta educativa dei servizi modenesi

Orientamenti pedagogici condivisi e narrazioni di esperienze condotte nei nidi e nelle scuole d’infanzia del sistema integrato della città di Modena: è la Carta Educativa per i Servizi 06, un nuovo strumento condiviso di cui si dota “Modena Zerosei Costruire futuro”.

Costruita dal Coordinamento pedagogico distrettuale, la Carta educativa per i servizi 06 descrive gli orizzonti valoriali e le pratiche educative che tracciano l’identità del sistema integrato modenese, in cui quindi possono riconoscersi tutti coloro che lavorano nei servizi educativi 06 della città.

La Carta educativa per i servizi 06 sarà presentata alla città martedì 12 marzo dalle 16 alle 18 nell’Aula Magna del Liceo Muratori-San Carlo di via Cittadella 50. L’incontro, coordinato dall’assessora a Istruzione, Formazione, Sport e Pari opportunità Grazia Baracchi saranno aperti dai saluti del sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Interverranno quindi Luigina Mortari dell’Università di Verona, che con il Coordinamento pedagogico distrettuale ha lavorato alla realizzazione della Carta educativa e Antonio Gariboldi dell’Università di Modena e Reggio-Emilia.

Sono diverse le azioni concrete alla base della politica del progetto Modena Zerosei Costruire futuro, tra queste, appunto, lo sviluppo del Coordinamento pedagogico distrettuale integrato per valorizzare i coordinatori pedagogici, elaborare orientamenti comuni, strumenti e azioni per monitoraggio e verifica della qualità, definire piani formativi e di scambio di esperienze orientate all’innovazione.

“La ricchezza del sistema integrato consiste nella pluralità di approcci e pratiche e richiede di interrogarsi puntualmente sugli elementi di convergenza, cercando le fondamenta su cui il sistema poggia”, afferma l’assessora Grazia Baracchi.

Quando, nel 2020, il Consiglio ha approvato le linee d’indirizzo per lo sviluppo di Modena Zerosei “abbiamo messo nero su bianco – continua Baracchi - l’impegno di una città che intende assumersi la responsabilità della governance del sistema educativo per rispondere alle sfide sociali, ma soprattutto per garantire un’educazione di qualità a tutti i bambini”.

Alla base c’è l’idea di una forte correlazione tra scuola e città; una correlazione che è anche la strada indicata dai bambini. Nella Carta educativa ci sono i valori e i principi, ma anche la narrazione di pratiche ed esperienze. “Scorrendo le pagine – prosegue l’assessora – vediamo come attraverso i servizi educativi e le scuole dell’infanzia i bambini e le bambine siano abitanti attivi della nostra città che percorrono, scoprono, commentano, rielaborano, incarnando quello che è un valore e insieme un’aspirazione per la comunità: l’idea che la città stessa debba connotarsi come luogo educativo diffuso per la cura delle nuove generazioni, tema a cui lo scorso anno abbiamo riservato un’approfondita riflessione in un evento dedicato. La Carta rappresenta quindi anche l’avvio di un percorso in cui l’educazione è un atto di cura nei confronti del futuro, per formare persone in grado di aver cura di sé stessi e del mondo”.

Il progetto Documentaria

Nell’incontro organizzato dal Settore Servizi educativi del Comune di Modena per martedì 12 marzo nell’Aula Magna del Liceo Muratori-San Carlo, sarà illustrato anche Documentaria, il nuovo portale a cura del Settore servizi educativi, che raccoglie in formato digitale le documentazioni di progetti, esperienze e materiale formativo della scuola modenese.

Documentaria nasce dalla volontà di digitalizzare e rendere fruibile ad un più ampio pubblico il patrimonio documentale presente nella biblioteca di Memo, il Multicentro educativo del Comune di Modena. In particolare, si tratta del patrimonio catalogato dal 1982 ad oggi dai centri di documentazione comunali Cde, Cdh e Memo Multicentro Educativo Sergio Neri, nato nel 2004 dall’integrazione dei primi due e altri servizi per le scuole.

Il patrimonio si compone, quindi, di esperienze didattiche realizzate per lo più nei servizi 06 ma anche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; documenti a carattere formativo elaborati da docenti, esperti e formatori che hanno collaborato con il Comune in progetti di ricerca sul campo della didattica e nella formazione del personale docente e educatore; attività e percorsi progettuali che nascono e si sviluppano dall’incontro tra il mondo della scuola e le agenzie culturali del territorio.

Con la costruzione del sito è stato possibile riorganizzare il materiale secondo categorie aggiornate; al tempo stesso sono state inserite tutte le esperienze e i materiali, anche quelli più datati. Documentaria rappresenta quindi uno strumento di ricerca sulla didattica e l’educazione; un catalogo di pratiche educative, uno spazio che accoglie riflessioni e strumenti concettuali nel campo delle scienze dell’educazione e anche uno spazio di memoria in grado di restituire le diverse culture del mondo della scuola e dell’educazione che si sono sviluppate e trasformate negli anni. Ed è anche una realtà in evoluzione che si arricchisce dei diversi contributi che man mano vanno ad implementare il patrimonio.

I destinatari del portale sono principalmente educatori e insegnanti, ricercatori e studenti universitari, genitori e quanti sono interessati ad approfondire aspetti riguardanti il mondo dell’educazione e della scuola.