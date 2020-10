Chiusa via Guarini per allestimento cantiere, percorsi alternativi e soste vietate

Rimarrà chiusa, nella giornata di martedì 20 ottobre, dalle 8.30 alle 18, via Guarini all'altezza di via della Pace (non interessata dalla limitazione), su un tratto di circa 20 metri in direzione via Venturi.

Tale chiusura è necessaria per consentire la messa in opera di una gru in un cantiere edile privato a fianco della carreggiata.

Per la durata dell'intervento, in corrispondenza del cantiere, oltre alla sospensione della circolazione sarà vietata la sosta, mentre verrà garantito l'accesso alle proprietà laterali e attività. Il percorso alternativo consigliato è via Sigonio, via Guicciardini e via della Pace.

Nel lato interessato dai lavori sarà sospeso anche il passaggio sui marciapiedi dei pedoni, che saranno deviati sul lato opposto.

La limitazione sarà regolata da movieri e modificata sulla base dell'avanzamento dei lavori.