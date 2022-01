Quarantena, isolamento e contagio a scuola: la sintesi delle regole e dei percorsi

Le norme statali e regionali, che cambiano e si stratificano, rendono talvolta complesso capire come comportarsi nelle varie fasi del contagio da covid. L'Ausl di Modena viene in soccorso con una sintesi delle regole e delel possibilità, in particolare per quanto riguarda il mondo della scuola, che segue un canale ancora differente.

Negli ultimi giorni sono stati messi a punto i percorsi per le scuole, definendo nel dettaglio, in una costante collaborazione con i dirigenti scolastici, con le farmacie e con lo staff della regione, tutti i percorsi, che sono stati affrontati in un secondo incontro con le scuole anche in questi giorni.

In particolare si è chiarito che i tamponi di fine quarantena per tutti gli ordini di scuola, per i quali l’Ausl invia comunque convocazioni ai Drive, possono essere effettuati anche in farmacia presentando il foglio di quarantena. Non potranno essere effettuati in farmacia eventuali tamponi di screening prima della fine della quarantena per gli studenti di nidi, infanzia e primaria. Per quest’ultima, in particolare, tale percorso è disposto direttamente dall’Ausl a seguito della prima positività, al fine di individuare eventuali ulteriori positività.

L’unica eccezione è sulle scuole secondarie (primo e secondo grado): per questi studenti, su prescrizione del medico/pediatra, sarà possibile prenotare ed eseguire un test antigenico in farmacia alla scoperta della prima positività in una classe, anche qui con l’obiettivo di individuarne eventuali altre.

Qui di seguito riportiamo anche le tabelle valide per tutti i cittadini per l'isolamento (dei positivi) e la quarantena (per i contatti stretti).