Concorso Città del Vino: pioggia di medaglie per le aziende di Castelvetro

Pareva che l’eccellente risultato dello scorso anno non potesse essere superato, invece quest’anno è stato incrementato il bottino di medaglie per le aziende di Castelvetro al “Concorso enologico internazionale delle Città del Vino”, giunto alla XXI edizione e svoltosi a Sambuca di Sicilia (Agrigento). Sono infatti arrivate a 20 le medaglie (11 d’oro e 9 d’argento) conquistate dai vitivinicoltori castelvetresi nelle sezioni del Concorso, che ha visto la partecipazione di 1.300 vini.

Quattro le medaglie d’oro in classifica generale vinte da tre Lambruschi Grasparossa di Castelvetro DOP, tutti dell’azienda Corte Manzini (“Corte Manzini Amabile 2022”, “Bollicine 2021” e “L’Acino 2022”) e dal Pignoletto di Modena DOC 2022 della Cantina Settecani.

Quattro gli ori anche nel “Forum degli Spumanti”, andati ai Lambruschi Grasparossa di Corte Manzini (“Bollicine 2021”) e de La Piana (“Noi Due”) e ai Trebbiani di Modena DOP delle stesse aziende: “Diamante bianco di Modena 2021” per Corte Manzini e “Soffio di Venere 2020” per La Piana. Da annotare che i due vini de La Piana hanno conquistato la medaglia d’oro anche nella sezione “Città del Bio”, dedicata ai vini biologici. Cinque gli argenti fra gli spumanti, con i tre Lambruschi Grasparossa di Castelvetro DOP di Cantina Settecani (“Rosé Brut 2022”) e di OperaZeroDue (“OperaRosa 2022” e “OperaPura 2022”), il Lambrusco di Modena DOP “OperaBrut 2022” di OperaZeroDue e il Pignoletto DOP “La Guardia 2021” della Tenuta Galvana Superiore. Questi ultimi quattro vini hanno conquistato anche la medaglia d’argento nella sezione “Città del Bio”. Oltre a ciò, Tenuta Galvana Superiore ha primeggiato con un altro oro fra i vini biologici con il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOP “Cà Imperatore 2021”.

Soddisfazione per i risultati in Comune a Castelvetro: «Si tratta di risultati davvero notevoli e importanti per i nostri vini che già negli anni precedenti avevano ottenuto riscontri e successi rilevanti - dice Giorgia Mezzacqui, vicesindaco e coordinatore regionale delle Città del Vino -. L’Amministrazione comunale è lieta di sostenere queste aziende che sono impegnate in una produzione di grande qualità. Il loro lavoro è strettamente legato alla valorizzazione dell’intero territorio, con una ricaduta in termini di turismo realmente auspicabile. Il nostro borgo, il castello di Levizzano Rangone, le occasioni di degustazioni e di visita alle cantine e gli eventi culturali e ricreativi contribuiscono a creare una rete di incontri e ad accrescere l’interesse per questi luoghi carichi di storia e di grande volontà di operare bene per il futuro».

Le premiazioni del Concorso si terranno a Roma in Campidoglio il prossimo 7 luglio.